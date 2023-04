Noord-Holland aA nl Goed kauwen helpt de wereld te verbeteren

Geen plastic maar natuurlijke gom maakt kauwgom duurzamer. Met dat argument wordt een oud en vertrouwd kauwgommerk opnieuw in de markt gezet. En van de vezels die overblijven na het persen van groentesap kun je nog mooie dingen maken. Voorwaarde is wel dat we allemaal flink blijven kauwen. En ook dat schijnt goed voor de gezondheid te zijn.

Snacks van groenteafval komen uit de oven. - marcruyg/nhnieuws

Deze aflevering van Pak An Groen gaat over voeding. Over hoe Noord-Hollandse ondernemers inspelen op de toenemende vraag naar duurzame voedingsmiddelen. En natuurlijk gaat de kierenkoning weer op huisbezoek voor een energieadvies om de warmte binnen te houden en de energierekening laag.