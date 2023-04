32-jarige motorrijder overleden bij ongeluk op N307 in Zwaag

Bij een ongeluk gisteravond rond 21.15 uur op de Westfrisiaweg (N307) in Zwaag is een 32-jarige motorrijder overleden.

Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Zwaag. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie laat weten dat het om een eenzijdig ongeval gaat, dat betekent dat er geen andere weggebruikers betrokken zijn bij het ongeluk.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

