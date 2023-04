OM eist 8 jaar celstraf tegen veroordeelde die tijdens verlof Alkmaarse zou hebben verkracht

Ingmar S. (50) uit Nieuwkoop, die eerder is veroordeeld voor een brute verkrachting, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) tijdens zijn proefverlof vorig jaar zomer in Alkmaar opnieuw een vrouw verkracht. Vandaag hoorde hij de strafeis van het Openbaar Ministerie: 8 jaar cel en een contact- en gebiedsverbod van 5 jaar.

In 2018 ontvoerde Ingmar S. in Breukelen een vrouw en verkrachtte haar tot twee keer aan toe op brute wijze. Eerst in haar auto en later in zijn eigen paardentrailer. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar celstraf voor meervoudige verkrachting. Toen hij vorig jaar op 29 juli met proefverlof was zou hij volgens het OM in Alkmaar opnieuw een vrouw hebben verkracht.

De vrouw en S. kenden elkaar al een paar jaar en waren ooit collega's. Ze hadden bij haar thuis in Alkmaar afgesproken. De vrouw vertrouwde S. volledig, maar de sfeer sloeg die avond om. S. zou de polsen van de vrouw, eerst met instemming, aan elkaar hebben vastgebonden. S. maakte volgens het OM misbruik van deze benarde situatie en verkrachtte haar. Hij zou haar ook hebben mishandeld en haar keel hebben dichtgeknepen.

Nadat S. het huis had verlaten, schreef de vrouw in een blocnote dat zij zich verkracht, vernederd en misbruikt voelde door verdachte. Ze voelde veel schaamte, omdat ze zich had vergist in S. De volgende dag belde ze de politie.

Risico op herhaling

Het OM eist 8 jaar onvoorwaardelijke celstraf, met aftrek van het voorarrest en een contact- en gebiedsverbod van 5 jaar. "Het risico op herhaling mag niet ten koste gaan van de veiligheid van de samenleving", zegt de Officier van Justitie.

Ingmar S. zegt dat hij onschuldig is. Zijn advocaat vertelt dat S. zich niet herkent in het geschetste beeld. Hij zegt dat er een valse aangifte is gedaan door de Alkmaarse vrouw. "Het komt niet overeen met wat feitelijk is gebeurd."

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.