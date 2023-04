Werk aan brug zorgt voor nog meer omrijden in Amsterdam-Centrum: "Stad is net een gevangenis"

De Aluminiumbrug in het centrum van Amsterdam, onderdeel van de drukke fietsroute tussen de Nieuwmarkt en de Stopera of Amstel, is deze week dicht voor werkzaamheden. Het leidt tot nog meer drukte in dat deel van de binnenstad en dat terwijl er in de omgeving van de brug ook gewerkt wordt.

De gemeente laat voor de veiligheid de slijtlaag van de Aluminiumbrug vernieuwen . Fietsers en automobilisten die vanaf de Stopera kwamen konden tijdens de ochtendspits niet simpelweg een brug verder nemen, want een bouwbedrijf had een deel van de Kloveniersburgwal met lint afgezet voor andere werkzaamheden met een hoogwerker bij een pand.

Ook de Raamgracht was dicht AT5

Halverwege de ochtend was het bouwbedrijf op de Kloveniersburgwal klaar en kon er doorgereden en doorgefietst worden, wat weer leidde extra drukte op en rond de Oost-Indische Huisbrug. "Iedereen fietst tegen het verkeer in", vertelde een fietser. "Ik ook. Het kan niet anders. Oppassen."

"Ik vind het geen bestigheid", zei een fietser over de werkzaamheden met de hoogwerker. "Die palletjes kunnen ze beter op zondag uitladen. Zodat ik naar mijn werk kan." Wie daarna omkeerde en verderop weer de Kloveniersburgwal terecht probeerde te komen, kwam op de Raamgracht weer andere werkzaamheden tegen. Volgens de borden werd daar aan het groen gewerkt.

"Het is geen stad meer. Het is een gevangenis"

Voor taxichauffeurs is het de zoveelste afsluiting. "Het is geen stad meer. Het is een gevangenis", vond één van hen. Een ander refereerde aan een eerdere taxidemonstratie op de Dam. "Het als wat die man zei, rechts bekeuring, links bekeuring. Ik word er helemaal schijtziek van. Ik wil bijna stoppen met mijn werk als taxichauffeur, echt waar."

Het werk aan de brug duurt nog tot en met vrijdag, er wordt tussen zeven uur in de ochtend en vijf uur in de middag gewerkt. Vandaag was daarbij veel lawaai te horen, maar de rest van de week zou dat minder moeten zijn.