Nieuwe Japanse methode ingezet om kades sneller te herstellen

Het vernieuwen van de kades in het centrum gaat volgens de gemeente op de traditionele manier niet snel genoeg. In de stad is er zo'n 600 kilometer aan kademuur en staat 200 kilometer daarvan op houten palen en verkeert in slechte staat. In januari vorig jaar werd door experts al onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van kades. Dat sommige kades er in de stad slecht aan toe zijn, bleek toen op 1 september 2020 een groot stuk van de Grimburgwal instortte.

Naast hinder en overlast zou de oude manier van kadeherstel ook risico's met zich meebrengen. Als voorbeeld geeft de gemeente aan dat monumentale grachtenpanden door de trillingen tijdens bouwwerkzaamheden schade kunnen oplopen.

Japanse techniek

Een van de nieuwe methodes, is bedacht door G-kracht, een bedrijf dat trillingsvrije kadeconstructies heeft bedacht. Deze is gebaseerd op een uit Japan afkomstige techniek. Hierbij wordt de nieuwe kadeconstructie trillingvrij aangebracht, waardoor het risico voor verzakking en schade klein is. Een klein machientje draait hierbij dwars door de kademuur en rij buispalen de grond in. Bij dit draaien komen er bijna geen trillingen en geluid vrij.

Sinds oktober vorig jaar is er op een deel van het Singel met deze techniek gewerkt en wordt een deel van de kades vernieuwd. Er worden nu kleine buispalen, voor een deel gevuld met grind, aangebracht. Deze zorgen ervoor dat de nieuwe kade water doorlaat. Medio juli dit jaar zal dit gedeelte (tussen nr. 280 en 342) van het Singel naar verwachting klaar zijn.

'Krachtpatser'

In de afgelopen maanden zijn er langs de Lijnbaansgracht (ter hoogte van nr. 157-182) stalen palen geplaatst om de bestaande kademuur te verstevigen. Het voorste deel van de kade wordt hierbij afgezaagd, waarna er een betonnen constructie van vijf meter wordt geplaatst. Elk element weegt 25 ton en kan alleen met een speciale constructie en door de 'krachtpatser' geplaatst worden. De kade is einde van dit jaar gereed.

Duurzaam

Als derde methode zal het 'SAVE concept' worden gebruikt. Naar verwachting zal er mei dit jaar op het rak Brouwersgracht (tussen 101A-137) aan de kade worden gewerkt. Dit zal tot begin volgend jaar duren, laat de gemeente weten.

Bij deze techniek wordt een kade op een duurzame, volledig elektrische en geluidsarme manier hersteld. Bestaande onderdelen van de kademuren worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Bijzonder is dat er bij deze techniek achter de bestaande kade een nieuwe betonvloer ter versteviging wordt gemaakt.

AT5 sprak wethouder Melanie van der Horst (D66) recent over de voortgang van het opknappen van de bruggen en kades in de stad.