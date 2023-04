Een nieuw strandseizoen voor de deur, een nieuwe lichting lifeguards in aantocht

Al wil de lente nog niet helemaal doorbreken, bij de Reddingsbrigade Wijk aan Zee zijn ze al druk bezig met het opstarten van het nieuwe seizoen. Op 17 mei begint de tweeweekse opleiding lifeguarding voor de 14 jongeren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar die zich hebben aangemeld. "Uiteindelijk is het doel dat de lifeguard de complete hulpverlening kan uitvoeren", vertelt Marco de Leeuw (28), bestuurslid bij de Reddingsbrigade Wijk aan Zee en zelf ook lifeguard.

De opleiding tot lifeguard wordt in samenwerking met Reddingsbrigade Heemskerk aangeboden. De opleiding is tevens onderdeel van het project Next Generation Lifeguards van Reddingsbrigade Nederland.

In twee weekenden wordt de groep klaargestoomd voor hun examen op 29 mei. Het is het tweede jaar dat de opleiding in deze vorm gegeven wordt. Eerder was deze verspreid over het hele seizoen, maar twee jaar geleden besloot de organisatie de opleiding helemaal naar voren te halen. "Zo kunnen we ze gelijk inzetten”, legt Marco uit. En dat is nodig ook. “We komen altijd mensen te kort. We zijn allemaal vrijwilligers met nog een baan ernaast. Het rooster moet toch gevuld worden."

Van leerkracht naar lifeguard

In het dagelijks leven is Marco leerkracht in het basisonderwijs, maar daarnaast is hij al twaalf jaar lifeguard. "Ik deed reddend zwemmen in Haarlem. Daarna heb ik meegedaan met de jeugdcursus op het strand en zo doorgestroomd richting het lifeguard zijn. De grootste stroom mensen die we nu nog hebben komt uit het zwembad naar het strand."

De aanstormende lifeguards moeten wel eerst op 17 mei een zwemtest afleggen. Als ze hiervoor slagen, mogen ze verder op het strand. En daar leren ze alle vaardigheden die ze nodig hebben om inzetbaar te zijn aankomende zomer. "We bouwen het altijd heel rustig op. Eerst enkelvoudige reddingsoefeningen, communicatie over de porto, diverse protocollen. En dan langzamerhand werken we aan casussen. En ze moeten bekend raken met de zee. Hoe zwem je nou in zee, hoe kom je door hoge golven achter de branding om iemand te kunnen bereiken", zegt Marco.