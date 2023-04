Cito-toets in het Gooi: "Het is een echte rat race"

Voorheen was het zo dat scholengemeenschappen in het Gooi een hoger gemiddelde hanteerden voor een bepaald niveau dan op andere scholen in Nederland. Inmiddels is dit niet meer het geval, wel wordt er minstens vwo-advies verwacht van veel kinderen uit de omgeving.

In het Gooi is de strijd om middelbare scholen een echte 'rat race', zoals docent Marcel Veldhuyzen van de Vondelschool uit Bussum het noemt. "Ouders geven hun kinderen bijles of citotraining totdat het schooladvies verandert. Er staat veel druk op kinderen van hun omgeving."

Creativiteit

Er zijn volgens de docent meer manieren waarop een kind beoordeeld kan worden: "Er wordt nu getoetst op kennis, spelling, rekenen en taal, maar te weinig op creativiteit. Ik gaf een blok rekenen en kunst en hier zie je dat kinderen die niets hebben met breuken en delen, dit wel heel goed konden en juist het inzicht hadden."

Vwo is de norm

"De ouders van kinderen van mijn school hebben allemaal gestudeerd en zijn advocaten of doktoren. Vmbo-advies is dan ook een no-go, havo kan ook eigenlijk niet en vwo is de norm", zegt een docent van de Katholieke Montessori School in Bussum. Ook zij is niet direct te spreken over de nieuwe vorm van de Cito-toets: "Je ziet dat een kind zich door de jaren heen ontwikkelt. Soms verprutsen kinderen de Cito-toets, dat kan door allerlei factoren komen zoals faalangst, spanning of een thuissituatie. Je wil niet dat een kind hierop wordt afgerekend. Nu hebben wij als docenten nog het eindoordeel, maar je wil niet dat dit verandert."