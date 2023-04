IJmonders mogen meedoen aan onderzoek naar wooncrisis

Wie weet meer van de toestanden op de huizenmarkt dan wijzelf? Daarom houden de gemeenten in de Metropoolregio een enquête over de woningcrisis onder hun inwoners. Ook de IJmond doet hier aan mee.

Wat zijn jouw woonlasten en kan je ze betalen? Wil je verhuizen? En waar naartoe? Ga je je huis zelf verduurzamen en wat willen de nog steeds thuiswonende kinderen? Dat zijn vragen die je kunt beantwoorden wanneer jij tot een van de aangeschreven inwoners behoort.

Volgens de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is deze vierde editie van het regionale woononderzoek 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam' uniek vanwege zijn omvang. Maar liefst 200.000 huishoudens krijgen een brief. Ook de gemeenten in de IJmond horen bij de Metropoolregio en ook hier zijn veel woningzoekenden.

De uitkomsten van het onderzoek geven volgens de MRA een goed beeld over woonwensen, verhuisbewegingen en bijvoorbeeld tevredenheid over de buurten. Hoe willen de inwoners wonen? Waar willen ze wonen? Is de buurt wel leefbaar genoeg en als je starter bent: kan jij een woning vinden?

Mismatch

Zo bleek bij het vorige onderzoek in 2021 dat de 'mismatch tussen vraag en aanbod van woningen' steeds groter wordt en dat steeds meer mensen de Metropoolregio verlaten. Die informatie is van belang omdat de samenwerkende gemeenten en woningcorporaties hierop hun gezamenlijke beleid kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld door te bepalen hoeveel en welke woningen er in jouw gemeente bij moeten komen.

Iedereen kent die mismatch uit zijn eigen praktijk. Er staan veel huizen te koop, maar die zijn veel te duur. De meeste mensen zoeken woningen die er te weinig zijn, zoals sociale huur en goedkopere koopwoningen. Zo komen er steeds meer particuliere huurwoningen vrij, maar de huur van vaak (ver) boven 1000 euro is voor velen niet te betalen.

Goed nieuws

Opvallend aan het vorige onderzoek was dat woonwensen veranderden door de coronapandemie. Deelnemers aan de enquête gaven aan bijvoorbeeld meer ruimte te willen om thuis te werken of willen graag een tuin. En er was ook belangrijk goed nieuws: de deelnemers gaven hun buurt het gemiddelde rapportcijfer 7,7. Geen enkele wijk in de hele Metropoolregio scoorde onvoldoende.

Of je mee kan doen aan het nieuwe onderzoek ligt eraan. De deelnemers zijn met een steekproef verdeeld over de regio willekeurig gekozen. De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Eind dit jaar worden de eerste uitkomsten verwacht. De vorige keer vulde iets meer dan een derde van de gevraagde inwoners hun enquête in.