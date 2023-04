Zuiderhavendijk Concert in Enkhuizen maakt toch doorstart: "Heel blij het voort te zetten"

Het Zuiderhavendijk concert in Enkhuizen krijgt tóch een doorstart. Vorig jaar liet het bestuur weten er mee te willen stoppen, maar er is een nieuw bestuur gevonden dat de handschoen wil oppakken. "We zijn heel blij dat we het geliefde concert mogen en kunnen voortzetten", zegt de nieuwe voorzitter Tjamke Roelofs.

Na vijftien edities te hebben georganiseerd, maakte het bestuur van het Zuiderhavendijk concert vorig jaar bekend er mee te stoppen. Hiermee zou na de jubileumeditie een einde komen aan de traditie in Enkhuizen. "Het verdwijnen van de muziekschool, gebrek aan vrijwilligers, maar ook de lastige beleidsregels...", vertelde Carola Visser van de organisatie vorig jaar. "Alles bij elkaar maakt dat dat we het concert steeds moeilijker recht kunnen doen aan onze unieke sfeer."

Om te kijken of er toch een doorstart mogelijk was, informeerde Visser bij Tjamke Roelofs of er mogelijkheden waren het evenement over te nemen met een nieuwe groep mensen. En dat is gelukt. Een aantal leden van het oude bestuur is gebleven, en nieuwe leden toegevoegd.

Programma blijft nog geheim

Over het programma van de zestiende keer dat het concert gehouden wordt, kan Roelofs geen uitspraken doen. "Dat blijft nog even geheim", licht ze toe. "Maar het is wel belangrijk om te weten dat we vasthouden aan een intiem, sfeervol evenement met een toegankelijk en kwalitatief hoogstaand programma."

Roelofs: "Uiteraard gaan wij onze visie, en de daarbij behorende creatieve ideeën en uitwerking verder ontwikkelen. Wij zullen onze pijlen ook richten op muziekeducatie. Voor nu zijn we vooral heel blij dat we het geliefde Zuiderhavendijk Concert mogen en kunnen voortzetten."

De volgende editie van het Zuiderhavendijk concert in Enkhuizen vindt plaats op zaterdag 15 juli, en start om 19.00 uur