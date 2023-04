OM voorlopig in hoger beroep tegen straffen in zaak wildwest-overval waardetransport Noord

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat voorlopig in hoger beroep in de zaak rond de overval op een waardetransport in Noord. Twee weken geleden veroordeelde de rechtbank acht mannen tot jarenlange celstraffen voor de gewelddadige overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan.

Het is nog geen definitieve beslissing, laat een woordvoerder van het OM weten:"Daar hebben we meer tijd voor nodig. Het gaat in totaal een dossier van 700 pagina's en we redden het eigenlijk niet om in een periode van twee weken tijd het vonnis en het dossier te bestuderen."

Zorgvuldigheid

Omdat het OM het zo 'zorgvuldig mogelijk' wil aanpakken, gaat het om een voorlopig hoger beroep. Dit is dus geen definitieve beslissing. "We streven ernaar om eind deze maand een definitieve beslissing te hebben. Maar dat kan ook nog wat uitlopen", aldus de woordvoerder.

De rechtbank veroordeelde acht mannen tot jarenlange celstraffen voor de gewelddadige overval op het waardetransport in Noord. De mannen die de hoogste straffen krijgen, zijn Hamza B. en Sidy S. B. Omdat hij een coördinerende rol vervulde, S. omdat hij tijdens de vluchtpoging op een politieauto schoot. De andere veroordeelden kregen straffen 12, 10, 6 en 2 jaar.

Gericht geschoten

Eerder eiste het OM nog tot 18 jaar cel. Volgens justitie is er tijdens de vluchtpoging gericht namelijk ook meerdere keren op agenten geschoten. Slechts in één geval, dat van Sidy S., vindt de rechter dat overtuigend bewezen.

De rechtszaak tegen de overvallers startte enkele maanden na de goudroof op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal. De daders gingen er half mei 2021 met een buit van ruim 14 miljoen euro vandoor. Met gierende banden en schietend in de lucht, baanden ze zich een weg door Noord om uiteindelijk in de weilanden bij Broek in Waterland te stranden.