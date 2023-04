Man overlijdt na val met grasmaaier in de sloot

Een man (60) is vanmiddag langs de Hasselaarsweg in Heerhugowaard met een grasmaaier in de sloot gevallen en raakte daaronder beklemd. Hij werd door hulpdiensten uit het water gehaald en gereanimeerd, maar bleek al te zijn verdronken.

Rond kwart voor drie vanmiddag ontving de politie een melding over een persoon te water. De man was met zijn grasmaaier in de sloot terechtgekomen en raakte vervolgens bekneld onder het zware apparaat. Ook een ambulance, een traumahelikopter en de brandweer haastten zich na de melding naar het ongeluk.

Hulp kwam helaas te laat: de man bleek al te zijn overleden. De politie doet een overlijdensonderzoek en bekijkt verschillende scenario's. "Ook om schuld van derden uit te sluiten. Een scenario kan zijn dat hij verstrikt raakte in de grasmaaier of dat hij onwel is geworden."