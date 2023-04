Verdachte brute moord IJmuiden ziet nut onderzoek naar hem niet in: "Desnoods hongerstaking"

De verdachte van het vermoorden en laten verdwijnen van een Oekraïense prostituee in zijn huis aan de IJmuidense IJsselstraat afgelopen augustus, gaat niet meewerken aan psychologisch onderzoek naar hem in het Pieter Baan Centrum. Hij zegt het nut er niet van in te zien: "Ik ga er zes weken op bed liggen, of desnoods in hongerstaking, maar ik ga niet meewerken."

De verdenkingen aan zijn adres liegen er niet om: K. zou de Oekraïense prostituee naar eigen zeggen met tiewraps hebben vastgebonden voor ze doodging. En daarna heeft hij volgens de aanklacht hebben geprobeerd haar lichaam te laten verdwijnen. Een open vraag is nog of het om uit de hand gelopen bondageseks is gegaan, of moord.

Sander K. een kale, gezette man van 35, liet zich vandaag voor het eerst zien in de rechtszaal. Met een gouden ketting over zijn zwarte Adidas-sweater spuide hij zijn ongenoegen over het onderzoek naar zijn persoon. Hij moet naar het Pieter Baan Centrum (PBC), maar daar heeft hij geen zin in.

"Er is iets gebeurd, maar het is ook mij overkomen, ik zit er ook allemaal niet op te wachten"

De buren uit de ' rustige buurt ' waren erg geschrokken door de moord en zijn nasleep. Uiteindelijk hebben er nog een paar weken bussen van de politie, het NFI en zelfs defensie voor het huis van de verdachte gestaan. Dat was afgesloten met gele linten. "Waarom gebeurt het hier?", vroeg een buurman zich af, terwijl een ander de gebeurtenissen met gevoel voor understatement 'niet al te best' noemde.

Soms achterover leunend in een bureaustoel en dan weer voorover gebogen, zei hij vandaag: "Ik wil niet verhuizen van de gevangenis naar het PBC en ik wil niet geobserveerd worden. Dat gaat onder m'n huid zitten. En ik ben nogal op mezelf. Het idee van TBS tussen allerlei criminelen staat me erg tegen. Er is iets gebeurd, maar het is ook mij overkomen, ik zit er ook allemaal niet op te wachten."

De ouders en zus van de vermoorde Oekraïense vrouw zouden de zaak volgens hun advocaat in het buitenland afwachten. Of zij in december voor de inhoudelijke zaak naar Nederland (kunnen) komen, is niet duidelijk.

Op eerdere vragen van psychologen en psychiaters wilde K. na een tijdje geen antwoord geven, nadat er volgens K. veel te vergaand onderzoek naar zijn verleden werd gedaan.

K: "Ze haalden m'n hele privéleven overhoop, daar was ik boos over. Ze hadden beloofd geen oud-werkgevers te bellen, maar dat hebben ze wel gedaan, Ik zit in de binnenvaart, dat is een klein wereldje. Als ik weer vrijkom, wil ik wel weer aan de slag kunnen. Dus ik ben gestopt met meewerken. Als het echt nodig is, werk ik nu wel weer mee, maar dan niet in het PBC."

De rechter ziet dat niet zitten: "U wilt de vragen alleen beantwoorden op uw voorwaarden, maar dat gaat niet in dit soort onderzoeken. Dus dan zouden vragen van een psychiater in dezelfde setting niets opleveren." En dus heeft K. geen keus: hij moet zes weken naar de kliniek in Almere.

11 mei is er een volgende inleidende zitting in de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 12 en 14 december van dit jaar.