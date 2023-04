Veel minder donaties, maar Kim blijft doorvechten voor de minderbedeelden

"Ik ben moe, ik slaap er slecht van. Het doet me allemaal heel veel op dit moment", zegt Kim van Schaik uit Zandvoort. Sinds enkele jaren runt ze in het kustdorp 'Prakkie & More'. Een plek waar mensen die krap bij kas zitten, gratis boodschappen kunnen doen. Maar omdat alles duurder is geworden, merkt Kim dat ook in het aantal donaties dat ze ontvangt. Haar 'mini-supermarkt' raakt daarom leger en leger en nieuwe aanmeldingen moet ze, tot haar grote spijt, in de wachtstand zetten.

In september 2022 merkte Kim al dat het een stuk drukker werd bij Prakkie & More:

Sommigen verdienen bijvoorbeeld net een paar euro te veel om in aanmerking te komen voor bepaalde toeslagen. "En dan lopen ze al gauw vier- of vijfhonderd euro mis." Door de hoge brandstofprijzen en de verhoging van de prijzen in de supermarkt gaat het loon er dan al snel doorheen. En dus kloppen die mensen vervolgens aan bij Kim, die altijd haar best doet om 'de kastjes te vullen.'

Kim krijgt haar boodschappen normaal altijd van particulieren en lokale ondernemers die wat over hebben. "Van strandtenten bijvoorbeeld. En mensen nemen vaak wat extra boodschappen voor ons mee."

Minder gevarieerd aanbod

Die laatste groep is de laatste tijd wat terughoudender geworden om Prakkie & More te ondersteunen. "Als je tegenwoordig in de supermarkt moet kiezen tussen een brood of een fles bleekmiddel, dan kies je nu toch altijd voor een brood", legt ze uit. En daarom is haar gratis winkeltje inmiddels een stuk minder gevarieerd dan anders. "We hebben vooral een tekort aan schoonmaakmiddelen en producten die lang houdbaar zijn. Denk aan rijst, potten met groenten, sauzen en pakken aardappelpuree."

Cliënten kunnen ook voor kleding bij Kim terecht en dat loopt nog wel goed. "De noodzaak ligt nu echt bij de boodschappen." De Zandvoortse moet vaak puzzelen om de mensen genoeg mee te kunnen geven of ze koopt zelf wel eens wat extra's om in haar winkeltje te plaatsen. Maar ook dat kan natuurlijk niet eeuwig duren.

De Zandvoortse wil best bij de lokale supermarkten gaan staan om Prakkie & More onder de aandacht te brengen, maar heeft er een beetje een hekel aan om 'te bedelen' bij de ingang. "Ik wil eerst andere manieren proberen. Daarom staan we nu af en toe op een braderie om spullen te verkopen en de opbrengst kunnen we dan weer gebruiken voor Prakkie & More."

Weinig verkocht op braderie

Helaas pakt dat laatste idee van Kim niet altijd goed uit. Zo stond ze afgelopen weekend op een braderie in het Pannenkoekenparadijs in Haarlem, maar de inkomsten vielen toch wat tegen. "Ik weet niet waar dat aan ligt, het was namelijk best druk. We steken zoveel tijd in de voorbereidingen, dan word je daar uiteindelijk best een beetje moedeloos van."

Maar Kim laat zich door dit soort tegenslagen niet uit het veld slaan. Daarom probeert ze zich de komende tijd toch over haar schaamte heen te zetten en gaat ze met een banner bij de lokale supermarkten staan. "Zodat iedereen meteen ziet wie we zijn en wat we doen. Hopelijk nemen de mensen dan toch iets voor ons mee als er een '2-voor-de-prijs-van-1'-aanbieding in de schappen ligt."

Wie Kim wil helpen - en daarmee veel minderbedeelden in Kennemerland - kan het beste kijken op de Facebook-site van Prakkie & More.