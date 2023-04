Hier komen (waarschijnlijk) jouw verloren spullen terecht: "We hebben hier een urn gehad"

Je muts, je tas, je telefoon of je sleutels: we raken ze allemaal wel eens kwijt. Soms laten we onze spullen in het ov liggen, soms tijdens een avondje uit. Maar waar komen al deze gevonden voorwerpen terecht en hoe kan jij ze weer terugvinden?

lost - NH Nieuws

Toen Hanneke Stegweg haar camera verloor en erachter kwam hoe moeilijk het was om gevonden voorwerpen terug te vinden, vond ze het tijd voor een beter systeem: "Ik zat in de logistiek en ik moest veel reizen voor mijn werk. Toen ik mijn camera met foto's erop kwijtraakte moest ik overal formulieren invullen, overal naartoe bellen", vertelt Stegweg. "Ik dacht toen: er zijn echt wel eerlijke mensen en die willen echt wel die camera teruggeven, maar ze weten gewoon niet hoe. Als er één plek is, is het veel makkelijker." Het leek Stegweg logisch om te beginnen bij organisaties en festivals, omdat daar vaak spullen worden verloren en gevonden, bijvoorbeeld het schoonmaken. De festivalorganisator zit volgens Stegweg vervolgens met allerlei gevonden voorwerpen en met een hoop telefoontjes van de mensen die ze kwijt zijn. "Dat kan veel efficiënter."

"Er is ook weleens een koelkast binnengebracht" Daan, medewerker iLost

Stegweg bedacht iLost, een online systeem waarbij gevonden voorwerpen worden geregistreerd en op een website komen. Zo kunnen bedrijven de gevonden voorwerpen gemakkelijker terug bij de eigenaars krijgen. "Dan is de klant blij en heb je zelf minder gedoe." Instellingen zoals het GVB, de VU en de Rai maken gebruik van het platform van Stegweg, maar ook spullen die worden gevonden bij musea en hotels of andere openbare plekken kunnen op deze website terechtkomen.

Hoe kan je dat vergeten? De spullen van bedrijven en festivals komen in een magazijn vlak achter station Sloterdijk terecht. Dagelijks komen daar ongeveer zo'n 200 nieuwe voorwerpen binnen. Items tot 450 euro blijven drie maanden liggen. Spullen boven dat bedrag blijven er een jaar liggen. Medewerker Daan staat soms te kijken van wat er allemaal binnen wordt gebracht. "Dan denk je: hoe kan je dat vergeten? Nu staat er een flatscreen, maar er is ook wel eens een ijskast binnengebracht." Toch worden de spullen in 95 procent van de gevallen binnen drie dagen opgehaald. En soms is dat maar goed ook: "We hebben eens een urn in het magazijn gehad. Die werd gelukkig de volgende dag opgehaald. Gelukkig maar, want je wil niet eindigen in de kast van iLost. Zo had je het leven niet bedacht", aldus Stegweg.