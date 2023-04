NS bereidt zich voor op drukke Koningsdag: extra treinen en geen drank

De NS verwacht dat veel reizigers volgende week donderdag naar de stad komen om Koningsdag te vieren. Het vervoersbedrijf zet daarom vanaf Koningsnacht extra en langere treinen in. Daarnaast nemen zij een paar maatregelen om eventuele overlast tegen te gaan. Zo is het niet toegestaan om alcohol te drinken tijdens de reis.

Naar verwachting van de NS trekt Koningsdag ongeveer 200.000 bezoekers die met de trein richting de stad reizen. Omdat de meeste feestvierders richting het Centraal Station gaan, worden de bezoekers van de festivals geadviseerd naar het dichtstbijzijnde te reizen.

Voor Loveland is dat via het Amstel Station en de festivals bij de Rai en het Olympisch Stadion kunnen het best via Station Zuid reizen. De stations Rai en Science Park zijn gesloten.

Om er voor te zorgen dat er geen overlast ontstaat op de stations en in de treinen gelden vanaf 26 april 19.00 uur tot 28 april 07.00 uur een aantal maatregelen. Zo wordt er op alle stations geen alcohol verkocht en is alcoholische drank niet toegestaan in de treinen en op de stations. Op CS zijn de bagagekluizen ook gesloten.