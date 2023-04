Noord-Holland aA nl Weespse Jeroen wil vieze vezels omtoveren tot gezonde én lekkere snacks

Tegenwoordig eindigt groenteafval vaak als voer voor koeien, maar als het aan Jeroen Jansen uit Weesp ligt is dat straks verleden tijd. Hij wil dit afval gebruiken als de basis voor een heerlijke en gezonde snack. Maar voordat deze lekkernij in de winkels te vinden is, moet er nog flink wat werk verzet worden en wordt er nog gezocht naar het perfecte recept. Want het moet wél lekker blijven.

Groenteafval is nu nog veevoer - Marc Ruyg

Jeroen heeft economie gestudeerd en werkte kort in de financiële sector, maar daar haalde hij geen voldoening meer uit. Het moest praktischer en creatiever van hem. Jeroen wist al hoeveel voedsel er dagelijks in de afvalbak verdwijnt en besloot daar zijn energie op te richten. Daarom is hij nu op zoek naar een manier om voedselresten een nieuwe bestemming te geven. Gezonde cracker Bij Frecious in Weesp worden groenten geperst tot gezonde sapjes en het afval, de vaste vezels, staan iedere dag op het menu van koeien. Goed voor de beesten, maar ook goed voor de mens. En juist van die vezels krijgen we veel te weinig binnen. Dat is precies waar Jeroen in beeld komt. Het afval van de groentesappen is namelijk een mooie basis voor een gezonde cracker.

Gembersap met slowjuicer geperst uit verse gember - Marc Ruyg

Het lijkt simpel, maar Jeroen heeft inmiddels aan de eerste hand ervaren dat het nog een flinke klus is om van gezonde vezels ook lekkere snacks te maken. De zoektocht naar het juiste recept vergt veel kookervaring en daarna moeten de snacks nog aan de man gebracht worden.

"Negentig procent zei iets over de smaak, en niet of het gezond was" Jeroen Jansen Bisonclub

Jeroen is van het kaliber handen uit de mouwen steken en aanpakken. Als jonge hond heeft hij niet veel te verliezen. Familie en vrienden worden steeds opnieuw gevraagd naar hun mening als hij de receptuur verder aangepast heeft. Langzaam maar zeker ontstaat er iets wat lijkt op een cracker. Maar hoewel 'gezond' hoog in het vaandel staat, wil de consument vooral 'lekker'.

Proefversie van gezonde snacks van groenteafval - Marc Ruyg

"Hoe meer afval we kunnen hergebruiken hoe beter", aldus Laurence van de sapfabriek. Hij juicht het initiatief van Jeroen daarom van harte toe. Het betekent wel dat de koeien in Weesp straks wat minder te eten krijgen, maar volgens Laurence vinden ze dat vast niet erg. "Er is nog meer dan genoeg."