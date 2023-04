Maximale huurverhoging voor klagende bewoners van wooncomplex De Meester

Het was flink slikken voor meerdere huurders van het Haarlemse wooncomplex De Meester. Ze ontvingen onlangs een brief van eigenaar Bouwinvest. Niet met de gehoopte beloftes over het oplossen van hun klachten, maar met de mededeling dat de huren maximaal worden verhoogd.

De brief met de aankondiging van de maximaal toegestane huurverhoging van Bouwinvest viel dan ook niet in goede aarde bij de klagende huurders. "Helaas geen brief waarin met vreugde wordt medegedeeld dat alle geluidsproblemen zijn opgelost, maar een kille huurverhoging", zegt een teleurgestelde huurder.

Het galmt gigantisch in de gangen, bewoners hebben veel last van contactgeluid van hun buren en van straatgeluiden die in de woningen doordringen. Bovendien valt de warmtepomp voor de warmwatervoorziening regelmatig uit. Het lijkt er allemaal op te wijzen dat er fouten zijn gemaakt bij de renovatie van het monumentale schoolgebouw aan de Verspronckweg 150.

NH Nieuws besteedde eerder uitgebreid aandacht aan de problemen in het voormalige schoolgebouw dat verbouwd is tot appartementencomplex. Meerder huurders klagen steen en been over geluidsoverlast in het pand.

Maximale prijsaanpassing

De huurverhoging van 4,1 procent geldt voor de huurders die een jaar geleden in het wooncomplex trokken. Bouwinvest laat weten dat de huurverhoging op basis van de huurovereenkomst eigenlijk op 9,7 procent zou uitkomen, vanwege de hoge inflatie.

De overheid heeft de huurprijsaanpassing dit jaar ook voor vrije sectorwoningen op maximaal 4,1 procent gezet en daar heeft de eigenaar van De Meester zich ook aan te houden.

Volgens Tjerk Dalhuisen van de Stichting !Woon - die huurders bijstaat - kunnen verhuurders in de vrije sector dit jaar de huren inderdaad met maximaal 4,1 procent verhogen. "Het aankaarten van onderhoudsgebreken - zoals een warmtepomp - kan niet via de huurcommissie omdat het om geliberaliseerde contracten gaat. Wel zou een gang naar de rechter eventueel kunnen leiden tot het bevriezen van de huur of zelfs het verlagen daarvan tot het gebrek is opgelost. De vraag is dus of de bewoners die overlast als ernstig woongenot schadend ervaren en dat aan de rechter willen voorleggen."

NH Nieuws heeft eigenaar Bouwinvest de vraag voorgelegd of ze het zelf aanvaardbaar vinden om de huur maximaal te verhogen, terwijl huurders meerdere klachten hebben.

Een woordvoerder laat schriftelijk weten: "Voor nu kiezen we ervoor om het te laten bij de eerdere reactie die wij hebben gegeven. Zoals aangegeven zijn we bekend met de klachten die zich voordoen in een gedeelte van de renovatie-appartementen. We hopen echt dat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. We zullen hierover direct contact opnemen met de huurders."