Realisatie Silverdome-appartementen in Huizen vanwege hoge kosten in de wacht gezet

De appartementen die op de voormalige plek van discotheek Silverdome moet verrijzen laten langer op zich wachten. Voor de bouwer begint het bouwproject in Huizen financieel een heel lastig verhaal te worden. De gestegen kosten zitten de realisatie van zo'n vijftig woningen in de weg, waardoor het bouwplan voorlopig in de wacht is gezet.

Dit jaar zou dan echt de eerste spade de grond in moeten gaan volgens de planning. Eind 2024 zouden de bewoners hun sleutels moeten ontvangen van hun nieuwe woning. Maar deze planning blijkt niet haalbaar te zijn voor de ontwikkelaar. Daarom is het Huizer bouwproject nu ‘on hold’ gezet door VKZ, dat de bouw namens de eigenaar begeleidt.

De bouw van het appartementencomplex aan de Bestevaer betekent voor de ontwikkelende partij nu een grote financiële tegenvaller. Mede door de gestegen bouwkosten is de investering bij voorbaat al 'verlieslatend'. Daar komt ook nog bij dat de 24 sociale appartementen qua huur nauwelijks iets opleveren. Dat heeft alles te maken met de sterk gestegen rente.

Betere markt

De initiatiefnemer wenst voorlopig af te wachten of de marktomstandigheden rond de bouwmaterialen en de rentemarkt verbeteren. Een betere markt moet tot betere cijfers leiden. En daar komt ook nog eens het huurbeleid van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting om de hoek kijken. De ontwikkelaar wil ook kijken hoe dit beleid vorm krijgt.

Wel ziet de ontwikkelaar een mogelijkheid om het project op relatief korte termijn toch van de grond te krijgen. Het voorstel is om de half verdiepte parkeergarage te schrappen. Dat scheelt een hoop geld, want ondergrondse werkzaamheden zijn peperduur.

Parkeernorm

Hierover is het college van burgemeester en wethouders niet enthousiast. Gezien de parkeernorm moeten hier ook parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zo meldt het college in een brief aan de lokale politiek.

Na vele jaren van leegstand is in oktober 2021 de sloophamer door de voormalige disco gegaan. Het was de bedoeling dat de bouw van de 53 appartementen dan al in begin 2022 zou starten. Een dik jaar later moesten de woningen af zijn. Maar door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne schoten de prijzen omhoog en moest de ontwikkelende partij al terug naar de financiële tekentafel.