Noodkreet Amstelveense buurt lijkt aangekomen: plannen voor nieuwe supermarkt

Een maand geleden verzamelden tientallen bezorgde bewoners en winkeliers zich op het pleintje van het winkelcentrum. Sinds de sluiting van de enige supermarkt was het er doodstil geworden. De bewoners probeerden wethouder van Economische Zaken Adam Elzakalai en wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen ervan te overtuigen dat het winkelcentrum zoveel meer is dan een plek waar zij hun boodschappen halen.

"Hier op het binnenpleintje van het winkelcentrum ontmoeten heel veel mensen elkaar. Mensen helpen elkaar en wisselen praatjes uit, dus het is een belangrijke plek tegen eenzaamheid", vertelde buurtbewoonster en organisator van de bijeenkomst Marian Hoek van Dijke aan NH.

Wethouder Elzakalai erkende dat de gemeente het winkelcentrum de afgelopen jaren te veel links heeft laten liggen. "Met als resultaat dat we daardoor een sociale parel weg zien gaan." Maar hij beloofde zich hard te gaan maken voor de zaak. Gemeente Amstelveen is na de bijeenkomst in gesprek gegaan met Netjes Beheer. De partijen gaan nu gezamenlijk onderzoeken "hoe zij het winkelcentrum geschikt kunnen maken voor het huisvesten van een nieuwe moderne supermarkt", schrijft de gemeente in een persbericht.