Leerlingen De Kring na brand gewoon naar school: "Had veel erger kunnen aflopen"

De leerlingen van basisschool De Kring aan de Parklaan in Haarlem zitten vandaag 'gewoon' op school. In de nacht van zaterdag op zondag woedde er brand op het schoolplein, waarbij alle speeltoestellen in vlammen opgingen. Volgens directeur Cathelijne Thomas hadden de gevolgen een stuk ernstiger kunnen zijn.

"De schade is gelukkig alleen materieel", vertelt Thomas. "Alleen de buitenberging is zwaar beschadigd en alles wat er in stond is helaas verloren gegaan. Maar het had echt veel erger kunnen aflopen. Het vuur is gelukkig niet overgeslagen op het schoolgebouw."

Vlak naast die berging staat een transformatorhuisje van Liander. "Als dat in brand was gevlogen, hadden er vele duizenden Haarlemmers zonder stroom gezeten", legt de directeur uit. "Helaas is wel het kunstmozaïek dat de leerlingen hadden gemaakt, kapot gegaan."