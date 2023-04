Zingende huisarts haalt ruim 5.100 euro op voor Oekraïne: "Tranen en dankbaarheid"

Een forse opbrengst voor de zingende huisarts Oxana Mospan uit Schagen. Mospan gaf afgelopen weekeinde een benefietconcert in de Grote Kerk van Schagen. Ze organiseerde een actieweek om geld op te halen voor medische hulpgoederen voor militairen aan het front in Oekraïne. De opbrengst na het emotionele concert was ruim 5.100 euro.

"Ik ben dankbaar voor alle hulp die ik heb gekregen", vertelt huisarts Oxana Mospan uit Schagen. Ze blikt terug op een spannend weekeinde. "Ik was ontzettend zenuwachtig voor het optreden. Ik ben geen artiest." Mospan zong in een volle kerk samen met twee Oekraïense gevluchte vrouwen het Oekraïense volkslied en een aantal traditionele liederen. "Het was vrolijk, maar ook heel emotioneel. Ik heb teksten vertaald, zodat iedereen begreep waarover wij zingen. Er vielen tranen bij ons en het publiek."

Compliment

Huisarts Mospan heeft al eerder acties op touw gezet voor Oekraïne en geholpen bij de opvang van gevluchte landgenoten in Schagen. Daarom kreeg zij na afloop van het concert uit handen van burgemeester Van Kampen van Schagen het 'Schager Compliment' uitgereikt. Mospan: "Het is een prachtige speld. Ik was helemaal verrast. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen."

Het geld van de actie is bedoeld om EHBO-rugzakken aan te kunnen schaffen voor militairen aan het front in Oekraïne.