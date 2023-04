De Peiling: de monarchie is niet meer van deze tijd

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat Koning Willem-Alexander de troon besteeg. Maar nog altijd zijn de populariteitscijfers van onze vorst vrij laag, dit blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel . Iets meer dan de helft heeft vertrouwen in de koning, ongeveer evenveel als vorig jaar. Voor 10 jaar koningschap krijgt hij een magere 6,1.

In coronatijd ging het mis: de vakantie naar Griekenland en het verjaardagsfeestje van Amalia met te veel gasten vielen niet in goede aarde. De bevolking is niet te spreken over deze blunders, en het vertrouwen blijft daardoor laag.

Negatief

Vooral jongeren onder de 35 jaar zijn het meest negatief over het Koningshuis. Minder dan de helft steunt de monarchie. De grootste groep, zo'n 54 procent wil het koningshuis wel behouden. Voorstanders vinden het een mooie traditie die zorgt voor verbinding en een goede uitstraling in het buitenland.

Wat vind jij?

Is de monarchie nog van deze tijd? Ben jij een voorstander van het Koningshuis? Of kost het de bevolking alleen maar knaken?