Nederlandse Vrouwenclub groeide in 100 jaar uit tot een thuis voor vrouwen die dat elders niet vonden

De Nederlandse Vrouwenclub bestaat dit jaar 100 jaar. Het is de oudste vrouwensociëteit van Amsterdam en een van de eerste plekken waar vrouwen naartoe konden zonder begeleiding van een man en waar zij meer konden doen dan alleen gezellig theedrinken. Of zoals de Telegraaf over hun openingsfeest schreef: 'De Nederlandse Vrouwenclub is een paradijsje voor de moderne vrouw.'

Beeld: Nederlandse Vrouwenclub/Lyceumclub Amsterdam

Ze hebben bijna allemaal een hoedje op, een tasje bij zich, hele dikke kousen en er wordt allemaal vrij serieus gekeken." Schrijfster Marloes Huiskamp laat aan haar keukentafel een foto zien uit de beginjaren van de Nederlandse Vrouwenclub. Zij schreef samen met collega Els Kloek een boek over de club die in 1923 werd opgericht door een aantal vooraanstaande feministes en kunstenaressen uit die tijd, zoals Louise van Eeghen en Dinah Kohnstamm. De Nederlandse Vrouwenclub was een zogenaamde Lyceumclub, opgericht naar Engels voorbeeld, met als doel om ontwikkelde vrouwen met belangstelling voor kunst, wetenschap en maatschappelijk welzijn bij elkaar te brengen. Naast de club runden de vrouwen ook een restaurant, hotelkamers en een bibliotheek. Voor de leden werden er onder andere lezingen, bazaars, tentoonstellingen en schaak- en biljartcursussen georganiseerd. De club werd opgericht in een tijd waarin het voor vrouwen nog ongebruikelijk was om zelfstandig te wonen, alleen te reizen of alleen naar een restaurant te gaan. "Voor de vrouwen uit die tijd was het heel fijn dat ze nu gewoon ergens ongestoord zelf naartoe konden gaan zonder dat ze moesten worden begeleid door een chaperonne of door een man of broer", vertelt Huiskamp. "Ze konden daar gewoon hun gang gaan en onder elkaar zijn. De club was echt een thuis voor vrouwen die dat elders niet vonden." Beluister hieronder een gesprek met een aantal actieve leden van de club en met Marloes Huiskamp, die samen met Els Kloek een boek schreef over 100 jaar lief en leed van de Vrouwenclub.

Bijna vijftig jaar lang kwamen de vrouwen samen in twee statige panden aan de Keizersgracht. Ook verhuurden de dames de zalen in het clubgebouw aan andere vrouwenorganisaties als de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen en Vrouwenbelangen. "Vrouwen hadden net kiesrecht, maar ze misten nog die ene plek waar ze bij elkaar konden komen om meer te doen dan alleen gezellig thee drinken. Hier werd niet raar gekeken als er twee vrouwen samen aan het eten waren of lezingen organiseerden over kunst en wetenschap", vertelt Huiskamp. Om die twee panden aan de Keizersgracht te kunnen bemachtigen organiseerden de dames allerlei evenementen om geld in te zamelen. Ook konden mensen obligaties kopen en daar werden uiteindelijk de panden mee gefinancierd. "Ze kregen ook veel geschonken", vertelt Huiskamp. "Bankjes en tafelkleden en tientallen stofdoeken. Er waren ook mannen die geld gaven." In de eerste jaren werkten een huishoudster, een hoofd-eetzaal, een kok, een keukenhulp, drie inwonende dienstmeisjes, een portier en een tuinman bij de club. De dames hadden in het begin de nodige problemen met het vinden van geschikt personeel. Zo werd Jo de dienstmeid al vrij snel ontslagen vanwege haar 'langzaamheid en onsmakelijkheid'. In de jaren '60 ontstond opnieuw wat frictie tussen de dames en de dienstmeisjes toen zij geen lange kousen meer wensten te dragen en jongens mee wilden nemen naar hun kamer. Al die tijd bleef het een strijd om het restaurant rendabel te houden.

Beeld: Nederlandse Vrouwenclub/Lyceumclub Amsterdam

Door teruglopende ledenaantallen en stijgende kosten heeft de club meerdere malen op omvallen gestaan. Na veel pogingen om het clubgebouw te redden, werden de panden in 1969 verkocht en trok de club in bij de Industrieele Club aan de Dam, een van de Herenclubs van de stad. Huiskamp: "Het was natuurlijk centraal op de Dam, dat had voordelen. Het was een chique locatie. Maar voor een aantal vrouwen was het wel een reden om op te zeggen. Omdat toch het karakter van de club veranderde en de mogelijkheid om op de club te overnachten wegviel."

Beeld: Stadsarchief Amsterdam

Honderd jaar na de oprichting komt de club nog iedere maand samen voor een lunch in de Industrieele Groote Club op de Dam. Ook worden er geregeld toe koffie-ochtenden, uitstapjes en lezingen georganiseerd. "Je ziet dat de club nu vooral veel gezelligheid biedt. Ze willen elkaar ook nog dingen meegeven over kunst en cultuur natuurlijk, maar het heilige vuur van die eerste vrouwen is er wel een beetje af. Het is natuurlijk ook een andere tijd. Er is geen behoefte meer aan een hotel of restaurant alleen maar voor vrouwen. Een vrouw kan nu naar binnen gaan waar ze wil", aldus Huiskamp. De dames van nu hebben net hun eeuwfeest gevierd en veel van hen kijken met trots terug op de generaties die hen voorgingen. "Ik vind het bijzonder dat er strijdbare vrouwen zijn geweest die tegen alles in zijn gegaan om er toch te mogen zijn. Ze hebben echt iets tot strand gebracht en daar plukken wij nu de vruchten van", vertelt Coby Vermeer die al 24 jaar lid is tijdens een koffie-ochtend. En of ze nog steeds zulke deftige dames zijn als toen? "Ik denk dat we nog steeds redelijk nette dames zijn. Maar af en toe stout", lacht zeventiende-jaars lid Ilmy van der Ster.