Op pad met Alkmaarse burgemeester Anja Schouten: "Het gaat niet om de glamour"

Het is het begin van een middag met verschillende werkbezoeken: Koedijk, Schermerhorn en de Kunstuitleen in Alkmaar. Dat ze het druk heeft weet iedereen. Het wordt haar ook meermaals gezegd. "Het is belangrijk om zichtbaar te zijn", vindt de burgemeester. "Na de val van het college is dat ook echt een keuze geweest dat ik naar evenementen toe zou blijven gaan. Ook als mensen dat eigenlijk niet verwachten."

De werkbezoeken die ze vandaag aflegt zouden anders, als Alkmaar nog een college met wethouders zou hebben, niet allemaal door de burgemeester zijn afgelegd. "Nee, normaal verdeel je zoiets. Het evenement waar we nu als eerst heengaan, dat zou door de Wethouder Sport zijn opgepakt."

Onzichtbaar monument

Dat evenement is de Genissen Speldag in Koedijk. Daarna staat de viering '30 jaar Kleinste Huisje' in Schermerhorn op het programma. In de Kunstuitleen zal de burgemeester tot slot de tentoonstelling 'Onzichtbare Monumenten' openen. "Ik heb ook een onzichtbaar monument", vertelt ze in haar toespraak daar. "Dat is de klok van V&D. Daar wachtte ik vroeger op mijn tantes uit Sint Pancras en Langedijk, als ze gingen 'statten'. En later wachtte ik er op mijn vriendje."

Dat anderen haar taken soms moeten waarnemen, is niet te voorkomen. "Voor als ik 'ontstent' ben, zo heet dat. Bij ontstentenis van de burgemeester. Ik ben niet afwezig, ik ben ontstent."

Ernstig ongeluk

Haar uitleg wordt onderbroken door een telefoonoproep, er is een ernstig ongeluk gebeurd. Al gauw wordt duidelijk dat er een kind is overleden. "Een heel akelig bericht", zegt ze. Het raakt haar zichtbaar als moeder. En de betrokken hulpverleners kent ze persoonlijk.

Chauffeur Mike weet wat er in dit soort situaties van hem wordt verwacht. De dienstauto rijdt daarom extra langzaam over een parkeerterrein om de burgemeester de tijd te geven het telefoongesprek af te ronden. Maar daarna wacht toch echt het volgende werkbezoek en laat ze van haar bezorgdheid even niets meer merken.

