Ernstig zieke Ben uit Loosdrecht wil nog één keer met ijsboot uitvaren om ‘laatste ijsjes te verkopen’

Samen met zijn gele bootje is hij een begrip op en rond de Loosdrechtse Plassen. Al 17 seizoenen lang vaart Ben Copier tijdens de zomer het water op om ijsjes te verkopen. Maar of dat deze zomer ook gaat gebeuren is nog maar de vraag. De 83-jarige Loosdrechter is namelijk ernstig ziek.

Ben Copier en zijn ijsboot

Vanuit zijn bed aan het raam van zijn huis overziet Ben de jachthavens van de Loosdrechtse Plassen en kan hij ook zijn geliefde gele ijsbootje zien dobberen. "Het is een prachtig uitzicht", vertelt Ben. Normaal gesproken zou hij zich rond deze tijd voorbereiden op het hoogseizoen: de boot vaarklaar maken en de vriezer vullen met ijsjes. "Deze zomer zal het 18e seizoen worden." Maar de kans dat Ben deze zomer weer zeven dagen per week aan de bak zal gaan is klein. Op 10 december vorig jaar kreeg Ben een hevige longaanval, waarna hij in het ziekenhuis belandde. Vlak voordat hij ontslagen werd uit de revalidatie, werd er nog een scan gemaakt. Tegen alle verwachtingen in bleek dat hij kanker met uitzaaiingen op zijn lever had. Uit de tweede scan bleek dit al jaren aan de gang te zijn. Vallen en opstaan Nu gaat het met vallen en opstaan. "Het is heel apart om te zien hoeveel er in die korte tijd veranderd is", vertelt zijn zoon Tom. "Op dit moment gaat het wel goed met hem, maar gisteren zag hij er heel slecht uit. Hij zei zelfs dat hij niet zeker wist of hij de volgende dag zou halen. Dat was de eerste keer dat hij dat zei." "Soms kan ik gewoon niet eten en dat vind ik heel erg, want mijn vrouw heeft wel voor mij gekookt", vertelt Ben zichtbaar geëmotioneerd. Een week geleden postte Ben het verdrietige bericht op zijn Facebook-pagina. "Ik hoop dat ik deze zomer nog eens met de ijsboot op de Loosdrechtse Plassen te vinden zal zijn, maar dat is even afwachten", zo liet hij weten. Hierna werd de ijsverkoper overladen met hartverwarmende berichtjes van zijn publiek. "Veel mensen wensen me sterkte en vertellen mij over de momenten dat ze ijsjes bij mij kochten", vertelt Ben trots.

"Het belangrijkste is dat wij nog samen gaan varen" Ben Copier

Ben was al lang en breed gepensioneerd toen hij de gele ijsboot in handen kreeg. De 83-jarige werd geboren in Amsterdam en streek in 1955 neer in Loosdrecht. Een band met water en schepen had hij wel degelijk, want hij werkte jarenlang onder andere als schilder van boten. De laatste vijftien jaar vóór zijn pensioen was hij huisman. Het was zijn zoon Tom die als eerste aan boord stapte van de gele ijsboot. "Ik kreeg een bijbaan, in de zomer verkocht ik de ijsjes vanaf de boot. Dat was heel relaxed", vertelt hij. Maar toen vroeg de oorspronkelijke eigenaresse van de boot of Ben het vaartuig wilde overnemen. Daar had Ben wel oren naar. "Ik zit namelijk ontzettend graag op het water. Eigenlijk heb ik de bijbaan van mijn zoon overgenomen", lacht Ben. Icoon In de zeventien seizoenen dat Ben met de boot op de Plassen te vinden was, is hij uitgegroeid tot een Loosdrechts icoon. En zelfs als het publiek Ben niet bij naam kende, kenden ze het gele bootje met de vlag van het bekende ijsmerk en de man met de pet aan boord wel degelijk. Zo bleek ook als hij aanmeerde op zijn favoriete plek van de Plassen: het eiland Markus Pos. Op het bekende eiland waar veel kinderen spelen was Ben een graag geziene gast. "Als ik eenmaal aankwam, kwamen al die kinderen uit het niets tevoorschijn. 'Daar is de ijsboot! Daar is de ijsboot!' riepen ze dan", vertelt Ben zich met een brede lach op zijn gezicht. Het is één van zijn favoriete herinneringen op het water. Tekst gaat door onder de foto.

Ben Copiers op zijn ijsboot - Privéfoto

Zijn route was vrijwel elke dag hetzelfde: "Ik begon bij de Wastobbe, daarna ging in naar Markus Pos, de Vuntus, de Geitekaai, de Weer, de Kalverstraat en daarna door naar de nudistencamping." Zijn allereerste bezoek aan die laatste bestemming herinnert Ben zich maar al te goed. "Ik zag in de verte een vrouw zwaaien en dacht dat ze alleen maar een zwart slipje aanhad. Eenmaal dichterbij bleek dat haar haar te zijn", grapt de Loosdrechter. Uitvaart Over de uitvaart heeft Ben al nagedacht en natuurlijk hebben zijn geliefde ijsboot en Markus Pos een centrale rol daarin. "De kist kan hier namelijk wel naar binnen, maar niet met mij naar buiten. Dan donder ik zo door die kist heen." Dus wordt Ben in de kist op zijn ijsboot vanaf zijn huis, via een stukje Loosdrechtse Plassen, naar de kant gevaren. "Dat was mijn eigen idee." Ben heeft zelfs toestemming gekregen om uitgestrooid te worden op Markus Pos. Dat niet alleen. Op het eiland komt zelfs een beeldje van kunstenaar Renée Beekmans ter herdenking aan Ben en zijn iconische ijsboot. En hoewel de uitvaart allemaal geregeld is, wil Ben nog wel van de zomer het water op, samen met Tom. "Op een goede dag wil ik toch nog de laatste ijsjes verkopen. Opstaan om ze te pakken lukt mij niet, maar varen nog wel", vertelt Ben. "Maar het belangrijkste is dat wij nog samen gaan varen."

Ben Copier deelt ijsjes uit - Privéfoto