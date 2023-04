Bloemenmozaïeken trekken bekijks: 'Elmer' gaat er met hoofdprijs vandoor

Het was Bloemenmozaïekweekeinde in Vogelenzang en dat betekende filerijden door het bollendorp. Het voor de deuren uitgestalde huisvlijt, waar hele groepen vaak dagenlang mee zijn bezig geweest, had de werking van een magneet op dagjesmensen. En dat ondanks het slechte weer.

Meedoen is belangrijker dan winnen. Organisator Cora van Haaster benadrukte het nog eens door te zeggen dat de competitie ondergeschikt is aan het verbindende element van het Bloemenmozaïekweekeinde.

Winnen

"Maar als je toch meedoet, is het natuurlijk wel leuk om te winnen", zegt Peter Dedding, die met zijn team de eerste prijs won. Hun creatie van de lapjesolifant Elmer beoordeelde de jury als beste. 'Team Buurman' werd tweede. De kunstige Kuifje die de buren hadden neergezet kwam één punt te kort voor de eerst plaats. "Eerste was helemaal mooi geweest, maar hier zijn we ook héél blij mee", aldus Avelien Buurman. 'Welkom in Bikinibroek', een creatie van 'Team opa Jan' ging er met de derde plaats van door. Bij de jeugd won basisschool De Paradijsvogel.

Kijk hieronder naar een selectie van de uitgestalde bloemenmozaïeken en de reacties van de winnaar