FC Volendam laat PSV ontsnappen na vermakelijke wedstrijd

Die misser werd Volendam even later fataal. Na een goede steekpass van Joey Veerman ging Guus Til diep. Hij legde af op Luuk de Jong, die simpel kon binnen tikken: 0-1. Het ging van kwaad tot erger, want PSV verdubbelde snel de voorsprong. Opnieuw stond Veerman aan de basis. Hij gaf een dieptepass op Til en hij volleerde schitterend raak: 0-2. Daryl van Mieghem op slag van rust de aansluitingstreffer voor het inschieten, de bal ging echter ruim over het doel.

Na een mat begin deelde Xavi Simons het eerste speldenprikje uit. De PSV-aanvaller haalde uit vanaf randje zestien en zag de bal net over gaan. De Eindhovenaren hadden de overhand, maar grote kansen kregen ze niet. Henk Veerman had de openingsgoal op zijn schoen uit een voorzet van Derry John Murkin. De boomlange spits volleerde echter ruim naast.

In het begin van de tweede helft liet PSV de touwtjes iets meer vieren. Via Gaetano Oristanio (solo) en Veerman (schot geblokt) werd Volendam daardoor gevaarlijk. De ploeg kreeg na 55 minuten loon naar werken. Een corner van Carel Eiting werd keihard in het doel gekopt door Xavier Mbuyamba: 1-2. Dat was zijn derde treffer van het seizoen, allemaal kopballen. De spanning leek weer helemaal terug, totdat Til snel zijn tweede treffer achter Filip Stankovic kopte.

Volendam gaf de hoop niet op en na een schitterende solo van Oristanio schoot Van Mieghem raak: 2-3. Joey Veerman had zijn ploeg in veilige haven kunnen brengen, maar schoot van dichtbij hoog over. In de tegenstoot had Oristanio de gelijkmaker voor het inschieten. Walter Benitez kon hem tegenhouden. Calvin Twigt schoot even later net over. Volendam had genoeg mogelijkheden op de 3-3 zonder succes. Daardoor eindigde de wedstrijd zonder punten voor de thuisploeg.

Door de nederlaag blijft Volendam veertiende in de eredivisie. Concurrenten Excelsior en Vitesse wonnen, waardoor het ongemeen spannend blijft in de strijd om plek zestien. FC Emmen staat daar op dit moment en speelt vanaf 20.00 uur tegen Ajax. Volendam komt komende vrijdag in actie tegen SC Cambuur.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Buur (Benamar/86), Plat, Mirani, Mbuyamba, Murkin; Van Mieghem, Twigt, Eiting; Veerman (Antonucci/75), Oristanio (W. Ould-Chikh/86)