Bedreigde basisschool in Zuidoost verschuift Cito-toets

Basisschool Samenspel in Zuidoost gaat maandag weer open. Dat schrijft de schooldirectie in een brief aan ouders en verzorgers. De school ontving online bedreigingen en sloot daarop donderdag en vrijdag de deuren. De Cito-eindtoets voor groep 8 begint op de school een dag later.

In nauwe samenwerking met de politie is besloten dat de school maandag weer open kan, staat te lezen in de brief. Ouders kunnen maandagochtend op de school terecht voor vragen over het voorval. Daarbij zal ook de politie aanwezig zijn, om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

"We begrijpen dat het nieuws en de sluiting indruk hebben gemaakt op de kinderen. In alle groepen bieden onze leerkrachten daarom maandagochtend ruimte aan onze leerlingen om met de leerkracht en de andere kinderen in gesprek te gaan over wat er heeft gespeeld de afgelopen dagen", aldus de directeur.

Komende week wordt landelijk in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Na overleg met Cito heeft de school besloten de eindtoets in groep 8 een dag te verschuiven, 'om zo de leerlingen meer tijd te

geven om de afgelopen dagen te verwerken'.