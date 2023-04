Farhani (9) onderging huidtransplantatie na hondenbeet: "Ze kunnen je zomaar aanvallen"

De 9-jarige Farhani was onderweg naar een vriendje toen hij werd gegrepen door een hond. De hond beet in allebei zijn bovenbenen. In één been zaten tandafdrukken, in het andere been hing een groot deel van zijn vel los. Nu waarschuwen hij en zijn zus: "Je moet niet zomaar denken dat alle honden lief zijn."

Drie weken geleden gebeurde het ongeveer. Farhani liep, zo vertelt hij, met een grote boog om een 'cappuccino-kleurige pitbull' heen, vlakbij het Krugerplein in de Transvaalbuurt in Oost. De hond werd agressief en beet Farhani in zijn benen. De bijtwonden waren zo erg dat hij naar het ziekenhuis moest.

"Ik schrok me rot toen ik hem zag", zegt zijn zus Mireille. "Je zag de beten in zijn benen en zijn vel hing los. Ik vind het echt heel zielig voor hem." Farhani zelf lijkt er nuchter onder, maar geeft wel toe dat hij een beetje boos en verdrietig is. "Een beetje verdrietig omdat ik nu niet zoveel kan doen en een beetje boos, omdat ik de hond niets aan heb gedaan."

Ziekenhuis in, ziekenhuis uit

Farhani kreeg hechtingen in het ziekenhuis, maar even later begonnen de wonden te ontsteken. Vorige week kreeg hij een huidtransplantatie. De huid van zijn bovenbeen is op zijn onderbeen gelegd. Alle wonden moeten nu helen en dat kan nog weken duren.