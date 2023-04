Uitslaande brand in sauna in Heerhugowaard, brandweer ontruimt pand

Er woedt momenteel een uitslaande brand in een sauna aan de Hectorlaan in Heerhugowaard. De brandweer en politie zijn met veel eenheden aanwezig. Volgens de veiligheidsregio hebben alle aanwezigen het pand inmiddels verlaten.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er brand ontstaan in sauna Javali aan de Hectorlaan. De situatie bleek zo ernstig dat de brandweer met meerdere wagens is uitgerukt om de brand te bestrijden.

De hulpdiensten zijn bezig met het ontruimen van de sauna. De veiligheidsregio meldt op Twitter dat alle aanwezigen het pand inmiddels hebben verlaten. Of omliggende gebouwen in gevaar zijn, is nog niet bekend.

