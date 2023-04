Geen gewonden bij uitslaande brand in Heerhugowaardse sauna

Er heeft zaterdagavond een uitslaande brand gewoed in sauna Javali aan de Hectorlaan in Heerhugowaard. De brandweer en politie waren snel met veel eenheden aanwezig. De veiligheidsregio heeft laten weten dat er geen gewonden zijn gevallen.

Na de eerste melding om 21.40 uur werd de brand al snel opgeschaald en rukte de brandweer met meerdere wagens uit. De hulpdiensten hebben het pand daarop zo snel mogelijk ontruimd. Volgens getuigen zijn omliggende gebouwen niet in gevaar geweest.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er vijftien bezoekers en 2 man personeel aanwezig op het moment dat de brand uitbrak. De bezoekers hebben het pand snel kunnen verlaten, het personeel bleef nog achter om zelf de brand te blussen. Alleen zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar uiteindelijk hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. De bezoekers zijn vrij snel naar huis gegaan, volgens de woordvoerder.

Veel onduidelijk

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook hoe erg het pand is beschadigd kon de woordvoerder nog niet zeggen.

De Veiligheidsregio meldde even na 23.00 uur dat de brand geblust is. De brandweer zal nog enkele controles bij het pand uitvoeren.