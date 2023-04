Handballers Aalsmeer moeten even pas op de plaats maken tegen Lions

Aalsmeer heeft een nederlaag moeten slikken tegen Lions: 34-38. In een doelpuntrijk duel tussen de nummers één en twee in de HandbalNL League kwam Aalsmeer scorend net iets tekort.

De handballers van Aalsmeer hadden een zware kluif aan Lions. De twee zijn de koplopers in de Handbal NL League. Lions heeft daarin nog niet verloren, terwijl Aalsmeer al één nederlaag moest slikken. Het duel ging in Sporthal de Bloemhof behoorlijk gelijk op. De ploeg van coach Bert Bouwer, die na dit seizoen afzwaait bij Aalsmeer, leek met een voorsprong de rust in de te gaan. Doordat Lions een sterke eindfase kende, gingen de Limburgers met een 15-17 voorsprong rusten.

Na de pauze was Lions net iets beter in de afwerking. Daardoor hielden de bezoekers de voorsprong vast, ondanks de vechtlust van Aalsmeer. Gedurende het tweede bedrijf bleef de achterstand telkens rond de vier of vijf punten. Aalsmeer slaagde er ook niet in om daar echt verandering in te brengen. Beide ploegen scoorden er wel behoorlijk op los, maar langzaamaan kwam het besef dat Aalsmeer geen aanspraak meer op de overwinning maakte.

Later volgen reacties en een samenvatting van de wedstrijd op NH Sport.