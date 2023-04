Oekraïeners vieren vandaag Pasen in Hilversumse Sint-Vituskerk: "Dit verbindt mensen"

Pasen is één van de belangrijkste feestdagen voor de Oosters-orthodoxe gemeenschap. "Pasen is het hoogtepunt van het geloof en dit verbindt mensen. Dit is vandaag dan ook gebeurd, op een indrukwekkende en ontroerende manier", zegt Jules Dresmé, pastoor van de kerk.

Het werd dan ook erg gewaardeerd dat er de gelegenheid was om dit feest uitgebreid te vieren in de van origine rooms-katholieke Sint-Vituskerk. '"Het was een mooie ervaring om de grootste orthodoxe feestdag hier in Hilversum te vieren", zegt een Oekraïense bezoeker.

Iconostase

Bijzonder aan deze dienst was dat er iconostases uit Haarlem waren geleend, dit zijn orthodoxe wandtekeningen. Deze iconostases worden gebruikt als afscheiding tussen de mensen uit de dienst en de priester. "De iconostases zijn een belangrijk onderdeel binnen het Oosters-orthodoxe geloof. De traditie is dat mensen tot de iconen gaan bidden. Het is fijn dat de eigen traditie aangeboden kan worden", laat organisator Liliane van der Hoeven weten.