Uit eten steeds moeilijker door topdrukte bij restaurants: "Nog nooit eerder meegemaakt"

Spontaan uit eten in de stad is bijna niet meer mogelijk: restaurants zien dat het drukker is dan ooit. Bij Café Restaurant Amsterdam zijn er zelfs zoveel reserveringen, dat ze inmiddels gebruik moeten maken van een wachtlijst.

"Er staan gewoon dertig gezelschappen op de wachtlijst. Ik heb het in 26 en een half jaar nog nooit meegemaakt", vertelt Milène Hoving van Café Restaurant Amsterdam. "Na de lockdowns is er een nieuwe stroom gasten op gang gekomen. Veel jonge mensen die via Instagram en TikTok hier komen en dat is heel fijn."

'Behoefte aan gemak en genieten'

Volgens Laila Echternach, onderzoeker bij het FoodService Instituut Nederland, is dit een recente ontwikkeling. "Er is een enorme behoefte aan gemak en genieten. Dat komt door gejaagdheid in de samenleving en mensen willen graag een avondje uit om te ontspannen."

"Voor ons is het lastig, maar voor de ondernemers is het goed", aldus een Amsterdammer. "Voor mij maakt het niet zoveel uit omdat ik niets meer spontaan doe in mijn leven", grapt een vrouw op straat.

Maar er is ook een tegenstroming. Er komen steeds meer restaurants waar er juist niet wordt gewerkt met reserveringen. Zoals Café Beurre in West. "Geen reserveringen betekent voor mij een restaurant vol met mensen die er ook daadwerkelijk zin in hebben om een leuke avond te hebben", verklaart eigenaar Kim Jongbloed. "Qua inkomsten en personeelskosten zou het handiger zijn, maar dat weegt voor mij niet op tegen een gezellige sfeer."