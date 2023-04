KLM mijdt Sudanees luchtruim na geweldsuitbarsting, één vlucht uitgeweken

KLM mijdt voorlopig het luchtruim van het Afrikaanse land Sudan. Vanwege de recente gevechten in de hoofdstad Khartoem, vliegt de maatschappij om het land heen naar bestemmingen in Tanzania, Kenia, Rwanda en Oeganda. De KLM-vlucht naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi is vanmiddag uitgeweken naar Athene.

Een Airbus A330-300 van KLM op de D-pier van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

In Khartoem is onder andere het presidentiële paleis overgenomen door de Sudanese paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF), meldt de NOS. Er wordt in de hoofdstad hevig gevochten met doden en gewonden tot gevolg. Bij gevechten op het vliegveld van Khartoem zijn passagierstoestellen zwaar beschadigd, waaronder een vliegtuig van Saudia. Vanwege de gewelddadige onrust wordt er door KLM voorlopig omgevlogen van en naar een aantal bestemmingen op het Afrikaanse continent. Twee Airbus A330's die op weg zijn naar Kilimanjaro en Dar es Salaam (beide in Tanzania) vliegen momenteel via een alternatieve route boven de Rode Zee. Uitgeweken Een Boeing 787 van KLM-partner Kenya Airways naar Schiphol vloog vanochtend nog wel door het luchtruim van Sudan. De KLM-vlucht van Schiphol naar Nairobi is vanmiddag geland in de Griekse hoofdstad Athene. Volgens een woordvoerder van KLM wordt dat vliegtuig daar bijgetankt, om vervolgens met een aangepaste route alsnog naar Kenia te vliegen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies