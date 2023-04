Twee mannen gewond bij nachtelijke straatroof in Haarlem

Twee mannen zijn bij een straatroof in Haarlem in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen.

De straatroof gebeurde rond 1.40 uur. De twee slachtoffers merkten dat zij werden gevolgd toen ze over de Kruisweg richting de Parklaan liepen. Toen zij afsloegen naar het Kenaupark, kwamen de twee verdachten steeds dichterbij.

Het duo riep naar de slachtoffers dat zij hun spullen moesten afstaan. Toen zij dat weigerden, ontstond er een schermutseling waarbij de slachtoffers gewond raakten. Nadat de twee verdachten hun buit binnen hadden, renden ze in de richting van het station.

De politie is bezig met het onderzoek naar de straatroof en roept daarbij de hulp van het publiek in. Zij roept getuigen en mensen met camerabeelden van voor, tijdens of na het incident op om zich te melden.