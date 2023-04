🔴 Liveblog: Loran de Munck vierde op EK, voetbal in de tweede divisie

In Volendam heeft Raily Ignacio zijn ploeg AFC de overwinning bezorgd. In de 74e minuut was de aanvaller trefzeker tegen de beloften van Jong FC Volendam. AFC is dankzij de overwinning nog volop in de race om het kampioenschap. De Amsterdammers hebben 60 punten uit 29 wedstrijden en lijken samen met Katwijk te strijden om de titel. Jong FC Volendam blijft na de nederlaag op de voorlaatste plaats steken in de tweede divisie.