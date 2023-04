Oekraïeners integreren in de Hilversumse samenleving: Natalia heeft haar eigen nail academy

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er in Nederland zeker twintigduizend Oekraïners die willen blijven, schatte het wetenschappelijk instituut Clingendael vorig jaar. Dat betekent vaak dat deze Oekraïners besluiten de Nederlandse of eerst Engelse taal te gaan leren en opzoek gaan naar een baan. Hoe verloopt deze integratie van Oekraïners in Hilversum? Natalia is een van deze Oekraïners.

In deze mini audio-documentaire spreekt NH met de gevluchte Natalia Luhanska (32), die inmiddels haar eigen ‘nail academy’ in Nederland is gestart. Naast een baan is Natalia zich ook volledig gaan onderdompelen in de Engelse taal.

Ook woont Natalia niet meer bij een gastgezin maar heeft ze haar eigen woning in Hilversum. Daarnaast horen we hoe het eraan toe gaat bij een Nederlandse taalles voor vluchtelingen. En vertelt re-integratiecoach Ester Hoge haar ervaring over het helpen vinden van een baan voor Oekraïners in Hilversum.