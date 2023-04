Vechtlust Telstar niet beloond tegen koploper PEC Zwolle

Christos Giousis stond helemaal vrij in de zestien en schoot vol op doelman Jasper Schendelaar (oud-Telstar). In de tegenstoot kwamen de Velsenaren opnieuw goed weg. Op aangeven van Lennart Thy stond Davy van den Berg oog in oog met Ronald Koeman Jr. en faalde. Haris Medunjanin schoot in de blessuretijd een volley net naast, terwijl Anwar Bensabouh in de handen van Schendelaar kopte.

Telstar begon niet scherp aan de wedstrijd, want binnen twee minuten kwam het al goed weg. Younes Taha kwam bij de eerste paal voor zijn directe tegenstander en schoot net naast. Het was Thomas van den Belt, die PEC vervolgens op voorsprong schoot. Na een overtreding van Mitch Apau nam Van den Belt een vrije trap op schitterende wijze: 1-0. Er volgde een periode zonder grote kansen, voordat Telstar uit het niets gevaarlijk werd.

Net als in de eerste helft was het begin na de rust van Telstar zwak. Ditmaal schoot Thy op de paal. De Zwollenaren bleven het meest gevaarlijk via Van den Belt (net naast) en Mendunjanin (redding Koeman). Het was Van den Belt, die uiteindelijk de marge van PEC verdubbelde. De middenvelder kopte een vrije trap achter Koeman: 2-0. De paal hield hierna Telstar opnieuw op de been, na een schot van Mendunjanin.

Even daarvoor had DJ Buffonge zijn debuut gemaakt bij de Witte Leeuwen. Invaller Gervane Kastaneer kreeg nog een gigantische kans om het wedstrijd in het slot gooien. Zijn inzet werd net gekeerd door Koeman. Daardoor bleef het 2-0, wat tevens de eindstand was. Door de nederlaag blijft Telstar elfde, maar heeft virtueel zeven punten minder dan nummer acht NAC Breda.

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver (Van den Heerik/78), Aktas, Apau, Oude Kotte, Turfkruier; Najah, Bensabouh (Plet/62), Overtoom; Min (Seedorf/78), Giousis (Buffonge/62)