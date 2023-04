Een bekken als lamp en een bassdrum als tafel: Niek exposeert zijn 'drummeubels'

Een bassdrum, een snaredrum of een bekken. Geef de creatieve Haarlemse muzikant Niek van Veelen een onderdeel van een drumstel en hij weet er wel raad mee. Inmiddels heeft hij zijn zaagmachine al flink aan het werk gezet en ontwierp hij vele meubels uit tientallen tweedehands drumstellen. Zijn mooiste 'drummeubilair' exposeert hij de komende weken in barbershop Mad Daddy's aan de Doelstraat in het centrum van Haarlem.