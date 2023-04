Huisarts geeft concert voor medische hulp Oekraïne: "Ik voel me verplicht om te helpen"

Zingen voor medische hulp in Oekraïne: huisarts Oxana Mospan uit Schagen wil zich inzetten voor haar landgenoten. Mospan woont al zo'n twintig jaar in Nederland, maar voelt zich nog sterk verbonden met haar thuisland dat al ruim een jaar in oorlog verkeert: "Ik voel me verplicht, ik zit tussen twee culturen en hoop samen iets te kunnen doen."

Er wordt volop geoefend in de Grote Kerk in Schagen waar het benefietconcert gaat plaatsvinden. Oxana Mospan zingt solo met gitaar en wordt ook bijgestaan door lokale en Oekraïner zangers en muzikanten. "We gaan Oekraïense liedjes zingen. Het zijn verdrietige, emotionele liederen en dat heeft nu vooral te maken met de oorlog. Maar we willen ook laten zien dat er ook heel vrolijke liedjes bestaan, want wij houden van zingen tijdens feesten. En om de moed erin te houden, ja."

Collecte

De Oekraïense huisarts Mospan heeft al eerder geld en goederen ingezameld voor haar landgenoten vanaf het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel, Ze heeft zich ook actief ingezet om binnen de gemeente Schagen te helpen bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Het benefietconcert begint om 16:00 uur in de Grote Kerk in Schagen aan de Markt. De toegang is gratis, maar er wordt wel een collectebus geplaatst om geld op te halen voor medische hulp aan soldaten aan het front in Oekraïne.