Studentensymposium over seksueel grensoverschrijdend gedrag: "Ik werd standaard in mijn kont geknepen"

Grote studentenverenigingen in de stad hielden vandaag in de Zuiderkerk een symposium om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksisme bespreekbaar te maken. Afgelopen zomer kwamen er nog beelden naar buiten waarin corpsleden vrouwen 'hoer' en 'sperma-emmers' noemden. Noortje (mede-organisator): "Met dit symposium hopen we dat grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar wordt en dat mensen durven op te staan als er iets gebeurd."

Het thema van het symposium was 'Ja maar…'. Het ASC verwijst daarmee naar excuses die worden bedacht om een gesprek over grensoverschrijdend gedrag te vermijden.

De studenten kregen uitleg over onderwerpen als victim blaming en consent. De organisatoren van het symposium probeerden hiermee bewustzijn te creëren over waar dergelijk overschrijdend gedrag vandaan komt en hoe het te voorkomen. Tijdens het symposium dat door oud ASC-lid Beau van Erven Dorens werd gepresenteerd waren verschillende sprekers aanwezig. Studenten kregen de mogelijkheid om hem vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. Een van de studenten vertelde dat ze maanden niet uit is geweest. "Ik werd standaard in mijn kont geknepen."

Seksistische speeches

Dat seksueel overschrijdend gedrag binnen studentenverenigingen voorkomt is al een langere tijd bekend. Zo kwam het ASC afgelopen zomer in opspraak door een gelekte video van een lustrumfeest. In deze video was te zien hoe vrouwen tijdens een speech bij een herendiner werden uitgemaakt voor ‘hoer’ en ‘sperma-emmers’ en 'de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’.

Verschillende ASC-leden waren woedend over. Destijds zei de maker van het filmpje tegen AT5 dat hij de speech had gefilmd omdat hij geschokt was door de uitspraken. Ook rector van het ASC/AVSV, Heleen Vos, was geschokt. Zij trad uiteindelijk af, waardoor het bestuur van het corps disfunctioneel werd.