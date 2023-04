Voetbalclub SV Beemster is het dumpen van afval in papierbakken meer dan zat

Oud papier inzamelen doen ze graag bij voetbalclub SV Beemster want het brengt geld op. Maar nu de papierbakken worden volgestort met allerlei afval is de lol er vanaf. "Ik begrijp niet waarom mensen dat doen", zegt vrijwilliger Gerard de Lange, "Zakken met barbecue-afval. En doe ik de klep open lopen de maden er uit."

Gerard is al meer dan 40 jaar met veel plezier vrijwilliger van de voetbalclub. De laatste jaren zorgt hij ook voor de papierbakken. Daar heeft hij steeds meer moeite mee. "Als vrijwilliger stop je daar ik weet niet hoeveel uren in per week. En dan doet een ander je dit aan. Daar baal je dan van."

Matrassen

Joop Köhne is binnen de club verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. "Er is natuurlijk niets frustrerender als iemand chagrijnig aan de lijn hangt omdat er weer zoveel troep in is gegooid." Zoals bijvoorbeeld een tv met verpakking of zelfs complete matrassen. "Die passen er niet in. En dan zetten ze het gewoon er naast", zegt Gerard. De mannen hebben geen idee wie het doen. De club grenst aan een industrieterrein dus is er nauwelijks sociale controle. Camera's ophangen heeft volgens hun ook geen zin. "Wie moet het dan gaan bekijken? Er is al zoveel werk", licht Gerard toe.