ANWB waarschuwt voor meer files op de ring als verkeersplannen gemeente doorgaan

De ANWB maakt zich zorgen over de gevolgen van de autoplannen van de gemeente. Volgens de organisatie gaan de plannen zorgen voor meer files op de ring A10 en raakt het wegennetwerk in de stad er door overbelast. Ze vragen verkeerswethouder Melanie van der Horst nog een keer goed na te denken over de plannen.

Dat schrijft de ANWB in een brief aan Van der Horst. "De ring is een belangrijke draaischijf voor het verkeer. De A10 Zuid is het drukste stuk snelweg van Nederland en de ring is nu al berucht om de vele files in de spits." De organisatie verwacht dat met de plannen van de gemeente er nog grotere vertragingen ontstaan, "ook buiten de spits".

Amsterdam wil graag autoluw worden en met door middel van de rijsnelheid omlaag te gooien en verschillende 'knips' te maken in het wegennetwerk moet het openbaar vervoer meer de ruimte krijgen en daardoor aantrekkelijker worden. Volgens de ANWB verliest de gemeente echter een belangrijk detail toen de agenda van de stad duidelijk werd. "De auto is op sommige momenten voor veel mensen nog onmisbaar, stelt de Agenda Autoluw terecht. Dit besef lijkt echter verdwenen te zijn."

Overbelasting en sluipverkeer

Naast de extra files op de ring, maakt de ANWB zich ook zorgen over het wegennetwerk in de stad zelf. Volgens hen zouden de afsluitingen van de belangrijke verkeersaders kunnen leiden tot overbelasting van andere routes, en tot een toename van sluipverkeer in de stad. Die dingen zijn voor het milieu niet goed, zo stelt de ANWB, want het leidt tot extra uitstoot van voertuigen.

De ANWB vraagt aan de wethouder om pas over te gaan op de definitieve plannen als alle effecten voor de stad in beeld zijn gebracht. "Niet alleen per individuele knip, maar ook op het netwerkniveau van de gehele stad, inclusief de ring." Daarnaast verzoeken ze Van der Horst dringend om maatregelen te verzinnen om de plannen ongedaan te maken als het nadelige situaties oplevert voor het verkeer.