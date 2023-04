Parkeerplaatsen in Goois Natuurreservaat gaan op de schop

Een aantal parkeerplaatsen van het GNR is dringend aan onderhoud toe. De plekken zijn zeker 20 jaar niet bijgehouden en er ligt op sommige plaatsen nog teerhoudend asfalt. Dit brokkelt af en is slecht voor de natuur. Daardoor moeten de parkeerplaatsen ook gesaneerd worden. Klinkers zullen het asfalt gaan vervangen.

Efficiënter

Er wordt gekeken naar een efficiëntere indeling van sommige parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld bij de parkeerterreinen bij het seizoenkampeerterrein Fransche Kamp en de Fransche Kampheide, langs de Franse Kampweg in Bussum. Deze zijn recentelijk aangepakt en opnieuw ingedeeld. Hierbij is ook rekening gehouden met klimaatverandering door een wadi in het midden aan te leggen voor overtollig regenwater.

Binnenkort gaat ook de parkeerplaats bij de Goede Gooier, aan de Crailoseweg, op de schop. Dit zal echter in de nieuwe fase gaan gebeuren en het is op dit moment nog onduidelijk wanneer deze van start gaat.

