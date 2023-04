Koggenland lanceert met 'Koggenbuurtjes' eigen platform voor vrijwilligersklusjes

Een digitale plek met elkaar, voor elkaar. Bij de André Hoeve in Spierdijk wordt morgen het platform Koggenbuurtjes gelanceerd. "Koggenbuurtjes is hét dorpsplein waar buurtbewoners elkaar on- en offline ontmoeten." Iedereen die zich aanmeldt kan om hulp vragen voor een klusje, of diensten aanbieden. "De inwoners staan centraal en wisselen zelf informatie uit."

Hoewel het initiatief bij de gemeente vandaan komt en zij het financieren, wordt het gratis platform volledig gerund door vrijwilligers. Een van hen is Silvia van Oort uit Ursem, die zelf een aantal jaar geleden op zoek was naar een makkelijke manier om hulp te vragen bij klusjes, of aan te melden voor vrijwilligerswerk binnen de gemeente Koggenland.

Volgens Van Oort heerst er een groot saamhorigheidsgevoel en wordt er veel vrijwilligerswerk gedaan in de gemeente. Veel mensen willen zich aanbieden om bijvoorbeeld met iemand boodschappen te doen, of een ander klein klusje op te pakken voor iemand die dit niet kan of redt.

"Ik heb het toen wel kunnen vinden, maar hoe me dat lukte wist ik een volgende keer niet meer. Dat gold ook voor anderen die ik sprak. Nu kan iedereen alles op een centrale plek vinden", licht ze toe.

Tegenwoordig is zij een van de zogeheten buurtverbinders en een van de beheerders van het digitale platform dat morgen gelanceerd wordt. "Er staan al een aantal hulpvragen en vacatures op de website. Daarnaast brengen we in kaart op welke plekken in de dorpen van Koggenland iets gevraagd of aangeboden wordt. Je hoeft ook niet uit hetzelfde dorp te komen om iemands hulp te vragen of aan te bieden."

Hét dorpsplein

Wethouder Marian van Kampen lanceert het platform morgen officieel op de André Hoeve in Spierdijk. Vanaf dan is het voor iedereen mogelijk om een account aan te maken. "Koggenbuurtjes is hét dorpsplein waar buurtbewoners elkaar on- en offline ontmoeten", zegt Van Kampen. "De inwoners staan centraal en wisselen zelf informatie uit. Ik roep dan ook iedereen op in Koggenland om een kijkje te nemen op de website."

Ook burgemeester Monique Bonsen is enthousiast over het initiatief. "Al vanaf de eerste informatieavond over Koggenbuurtjes was het direct volle bak", zegt Bonsen. "Inwoners zijn zo betrokken. Op het platform zorgen buurtbewoners zelf, samen met buurtverbinders en gebiedsregisseurs voor meer verbinding in hun eigen buurt, wijk en dorp. Dit is zo belangrijk en waardevol voor inwoners uit Koggenland. Zo worden onze buurten nog fijnere plekken om in te wonen."

Ruim 100 aanmeldingen

Nog voor de officiële start hebben zich al meer dan 100 mensen uit Koggenland aangemeld. "Dat doet ons goed", vertelt Silvia van Oort. "Zo kunnen we alvast een netwerk opbouwen. Vorig jaar bij de André Hoeve waren er ruim 3.000 mensen die kwamen kijken. Als dat dit jaar de helft zijn, dan kunnen we al een hoop Koggenlanders over het platform vertellen. En we hopen dat ze zich aanmelden."

Een richtpunt voor het aantal gebruikers heeft Van Oort niet. "We hebben vanuit de platformen bij andere gemeenten gehoord dat we ruim de tijd moeten nemen voordat de meesten er mee bekend zijn. Zoiets kan een jaar in beslag nemen", licht ze toe.