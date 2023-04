Veelbesproken 't Boetje in Oostwoud wordt ruïne met natuurspeeltuin

Nog nooit eerder heeft een burgeridee zoveel heisa veroorzaakt. Maar liefst vier keer vroeg de lokale fractie Hart voor Medemblik aan het college hoe de vlag erbij stond. Pas nu wordt duidelijk - nadat het nieuwe college het dossier wéér heeft afgestoft - dat de gemeente een andere route heeft gekozen.

Johan Tameling kijkt naar de vervallen varkensschuur - Tom de Vos/NH

Het idee is nu om het terrein van ’t Boetje - een oude varkensschuur aan de Dorpsstraat - om te toveren tot een reünie. Twee authentieke muren moeten gaan fungeren als een soort herkenningspunt van wat het ooit was. Verder wil het college een natuurspeeltuin aanleggen en wordt de oude boomgaard opgeknapt met nieuwe fruitbomen. "Van de voorzitter van de Dorpsraad hebben we inmiddels gehoord dat deze in kan stemmen met de voorgestelde route. Ook de Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud ondersteunt dit. Inmiddels is een projectleider aangewezen die een voorstel uitwerkt. Dit voorstel zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd", aldus een woordvoerder tegen NH.

Hoe zat het nou ook alweer? In augustus 2020 werd in Midwoud/Oostwoud een zonneweide aangelegd, tussen de Tripkouw en de Oostwouder Dorpsstraat, goed voor 2.000 huishoudens. De komst leidde tot veel commotie in het dorp. de meesten zagen dat niet zitten. Om hen tegemoet te komen schonk de exploitant, afvalverwerkingsbedrijf HVC, een bedrag van 250.000 euro. De Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud kwam al snel met het idee om 't Boetje te restaureren om de identiteit van het dorp te behouden. De gemeente Medemblik ging vervolgens om de tafel met de Dorpsraad en historische vereniging Midwoud-Oostwoud om te praten over de herbestemming. In de tussentijd is er een halve ton besteed aan het doortrekken van de vaarroute vanaf de Oostwouder Dorpsstraat naar de Osseweid. Maar daarna blijft het lang stil en ligt het resterende bedrag van 2 ton te verpieteren.

Inmiddels is er niks meer over van het eerste plan. Het idee om van 't Boetje een historisch centrum te maken, ging uiteindelijk de prullenbak in. Het moest een maatschappelijke functie krijgen, met een expositie van het oude oorlogsmuseum in Midwoud, vergaderruimten en een plek om te picknicken of jeu-de-boulen. Het kon op weinig draagvlak rekenen. "Een plek van samenkomst, met een rustpunt voor wandelaars en fietsers", vertelde Paul Tameling, van historische vereniging Midwoud-Oostwoud, eerder tegen NH. De Dorpsraad zag de restauratie niet zitten, omdat de varkensschuur al jaren op instorten staat en de restauratiekosten zouden hoger uitvallen. De stolpboerderij die er naast stond, ging al eerder tegen de vlakte.