Aalsmeerse cultuur versus woningnood: petitie gestart tegen woningen bij watertoren

Er is een petitie gestart om de bouw van woningen bij de watertoren in Aalsmeer tegen te houden. Het Flower Art Museum, dat op dit moment in de waterkelder tegenover de watertoren gevestigd zit, moet blijven. Volgens de Aalsmeerders die de petitie gestart zijn moet de Aalsmeerse cultuur gewaarborgd worden.

De nieuwe eigenaren denken aan luxueuze appartementen in combinatie met jongeren-, ouderen- of zorgwoningen, en bijvoorbeeld een concertzaal, galerie of informatiepunt over de watertoren. "We zijn geen maatschappij die grond opkoopt om zoveel mogelijk winst te maken", vertelt Peter, die HR-manager in de entertainmentindustrie is.

Als er nieuwe woningen gebouwd gaan worden, zal dit Aalsmeerse kunstmuseum over bloemen en planten moeten verhuizen. De stichting van het museum heeft geprobeerd om het pand zelf te kopen. "Toen we de financiering eindelijk rond hadden gekregen, was het pand al verkocht", vertelt directeur Constantijn Hoffscholte.