Asielzoekers Purmerend in hongerstaking: 'protest heeft geen invloed op procedure'

Een hele werkweek geen eten en drinken. Twintig asielzoekers uit de crisisopvang in Purmerend zijn sinds maandagavond in hongerstaking . De stakers zijn ontevreden over het verloop van hun asielaanvraag. Ze hopen hiermee gehoord te worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vier vragen aan Britt Enthoven, IND-woordvoerder, over de impact van deze staking.

"We begrijpen dat de lange wachttijden en onzekerheid voor aanvragers kunnen leiden tot onrust en stress. Het uitgangspunt is en blijft dat asielaanvragen op volgorde van binnenkomst in Nederland worden behandeld. Uitzonderingen hierop zijn gebaseerd op variaties in de procedures. Denk aan logistiek afwegingen of mensen die voor een kortere procedure in aanmerking komen op basis van hun dossier."

Wij spraken een bewoner van de crisisopvang. Die vertelde dat sommige stakers al negen maanden wachten op een behandeling van hun asielaanvraag. Daarnaast zouden er mensen zijn die later aankwamen in Nederland nu al wel geholpen zijn. Hoe kan dat gebeuren?

Zijn jullie inmiddels al bij de crisisopvang geweest?

"Vanmiddag geeft de IND-asielvoorlichting op de locatie in Purmerend. Dat doen we vaker bij opvanglocaties, altijd in overleg met de locatiemanagers. Asielvoorlichting houdt in dat medewerkers van de IND uitleggen hoe de procedures eruitzien en mensen de gelegenheid geven om vragen te stellen. Het is algemene informatie, dus niet over individuele procedures."

Hoe zien de komende maanden eruit voor de bewoners van de crisisopvang in Purmerend?

"De procedures verlopen zoals ze gepland zijn of worden. Zoals hierboven aangeven: demonstraties of andere vormen van protest hebben daar geen invloed op. Voor ieder individu zal dat er dus anders uitzien. Uiteindelijk wordt iedereen gehoord, en valt er voor iedereen een beslissing."

Nog in staking?

Het is nog onduidelijk of de hongerstakers nog in staking zijn. "We hebben op dit moment geen actuele info. Ik heb geen bericht gekregen dat ze gestopt zijn met staken, dus waarschijnlijk zijn ze nog wel in hongerstaking maar dat weet ik niet zeker", vertelt Yildiz Jonkers van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Ook de Veiligheidsregio vertelt dat de bewoners gisteren geïnformeerd zijn met het volgende: "Het IND had begin april al een lijst met bewoners -50 tot 100 mensen- die in aanmerking komen voor een schriftelijk gehoor. De uitnodiging van de IND zijn al de deur uit of gaan dat snel. De schriftelijke gehoren vinden plaats begin mei in week 18 of 19."