OLVG, GGD, Amsterdam UMC en gemeente telefonisch niet bereikbaar door storing

Het OLVG werkt door een storing bij Vodafone aan een alternatief telefoonnummer dat mensen kunnen bellen. Ook verzoekt het ziekenhuis in spoedgevallen 112 te bellen. Het Amsterdam UMC heeft tijdelijke nummers ingezet waarop beide locaties bereikbaar zijn. Locatie AMC is te bereiken via 020-3112800 en locatie VUmc via 020-3588811.

De gemeente laat via een Tweet weten dat het nummer 14020 telefonisch niet bereikbaar is door de landelijke telefoonstoring. "Probeer jouw zaken online te regelen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen", aldus de gemeente.

112 bellen

Brandweer AA en politie Nederland waarschuwen Vodafone-gebruikers ook voor de storing. "Heb je met spoed hulp nodig? Bel 112 via een vaste telefoonlijn, of zoek iemand met een andere provider", aldus de politie. Brandweer AA geeft via Twitter alternatieven, zoals bellen via Wifi of het downloaden van de 112 app, om directe noodhulp te kunnen bereiken.

De storing bij mobiele netwerk aanbieder Vodafone begon rond 02.00 uur vannacht. Het is nog onduidelijk hoe lang de storing aan zal houden. In een Tweet laat de provider weten 'hard te werken aan een oplossing'.